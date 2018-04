"Schule in der Gärtnerei" Kubart in St. Barbara-Mitterdorf

29.04.2018, 13:00 Uhr

600 Volksschülern hat heuer Gernot Kubart, Chef der gleichnamigen Gärtnerei in St. Barbara-Mitterdorf, im Rahmen der Aktion "Schule in der Gärtnerei", die Welt der Pflanzen näher gebracht.

Die Aktion "Schule in der Gärtnerei"

Gärtnerei Kubart seit acht Jahren Projektpartner

Gernot Kubart, Chef der gleichnamigen Gärtnerei in St. Barbara-Mitterdorf, hat zum achten Mal am Projekt "Schule in der Gärtnerei" teilgenommen und heuer über 600 Volksschülern die Welt der Pflanzen näher gebracht.Wie bunte Farben von Blumen und Gemüse auf uns wirken, wie Blumen und Kräuter duften und sich anfühlen, das erfahren Kinder der ersten bis vierten Schulstufe im Rahmen der Aktion "Schule in der Gärtnerei" – eine Aktion der Gärtnereien und Baumschulen. Die Gärtnerei wird dabei zum Klassenzimmer und die Produkte werden mit allen Sinnen erforscht. Im Anschluss wird bei einem gärtnerischen Experiment getopft, gesät und gezogen.Die Gärtnerei Kubart unterstützt diese Aktion seit acht Jahren. Wenn man Gernot Kubart fragt warum er das macht, lacht er und meint: "Weil es schön ist, zu sehen, mit welcher Freude die Kinder dabei sind. Sie sind wissbegierig und probieren alles aus. Ein kleiner Beitrag, um vielleicht einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln zu erlernen und sich mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandersetzen."