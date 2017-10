Seit zehn Jahren für Jugendliche im Einsatz

17.10.2017, 09:52 Uhr

Streetwork Oberes Mürztal, kurz das "Strom", in St. Barbara-Mitterdorf ist zehn Jahre alt.

Was letztendlich "Anliegen" und "Probleme" sind, bestimmen im "Strom", die kurze Form von Streetwork Oberes Mürztal, die Jugendlichen. Seit zehn Jahren ist das "Strom" in St. Barbara-Mitterdorf eine Einrichtung für Beratung, Vermittlung und Begleitung von jungen Mürztalern."Die Themen sind vielfältig. Alles, was für Jugendliche ab 13 Jahren aufwärts relevant ist", so die beiden Streetworker Achim Lernbass und Aloisia Pirker-Ebner. Neben Themen wie familiäre Probleme, Streitigkeiten, Arbeits- oder Wohnungssuche, kommen viele Jugendliche aber vorwiegend ins "Strom", um den Kontakt zu Gleichaltrigen und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu finden. "Viele sind da, weil sie bei uns einen Rückzugsort haben, sich hier mit Freunden treffen können", sagt Lernbass. Im Jahr verzeichnen die beiden Streetworker im "Strom", und wenn sie im oberen Mürztal unterwegs sind, rund 1.500 Kontakte. Bekannt und beliebt bei den "Stammgästen" des "Strom" sind aber nicht nur die beiden Streetworker, auch Hund Damien trägt seines für die familiäre Atmosphäre im "Strom" bei.

Das Angebot

Details

Streetwork bietet verschiedene Formen der Beratung und Begleitung wie zum Arbeitsmarktservice, zu Ämtern, Behörden, Polizei, Gericht oder Ärzten, die Weitervermittlung an fachspezifische Einrichtungen, aber auch die Vermittlung im Sinne der Vertretung der Interessen der Jugendlichen nach außen - quasi ein Vermittlungspartner zwischen der Jugend und Erwachsenen. Auch Flexibilität wird im "Strom" großgeschrieben. Regelmäßig werden gemeinsam Ausflüge gemacht, wohin die Jugendlichen wollen."Der Jugendbereich war immer meins, weil es hier ganz viele Perspektiven gibt und weil ich das Gefühl habe, dass man hier noch ganz viel tun kann", erklärt Pirker-Ebner. "Ich kann sagen, wir machen mit unserer Arbeit etwas Sinnvolles. Das ist wohl das Schönste überhaupt", so Lernbass.Streetwork Oberes Mürztal, Dorfstraße 38662 St. Barbara- MitterdorfÖffnungszeiten:Mittwoch 16 bis 18 Uhr, Donnerstag 16 bis 18 Uhr, Freitag 16 bis 18 Uhr.Kontakt: Achim Lernbass Tel. 0699/14600026, achim.lernbass@isop.at; Aloisia Pirker-Ebner Tel. 0699/14600031, aloisia.pirker-ebner@isop.at. Facebook unter Streetwork Mürztal