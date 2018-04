Siedlungsgenossenschaft Rottenmann übergab 15 neue Wohnungen in Langenwang

27.04.2018, 14:10 Uhr

Schlüsselübergabe der Siedlungsgenossenschaft Rottenmann von 15 geförderten Wohnungen in Langenwang in der Grazerstraße. Schon im Herbst soll mit den Bauarbeiten für ein weiteres Familienwohnhaus begonnen werden.

"Günstigere Mieten"

Weitere Wohnungen geplant

Mit der Übergabe des neuen Gebäudes mit 15 geförderten Wohnungen in der Grazerstraße, hat die SG Rottenmann in Langenwang 490 Wohnungen übergeben. Die Schlüsselübergabe fand am Dienstag statt. "Langenwang ist eine Wohnsitzgemeinde. Wir sind der Mittelpunkt Ostösterreichs", freut sich Langenwangs Bgm. Rudolf Hofbauer über ein weiteres umgesetztes Wohnbauprojekt. Für die musikalische Umrahmung bei der Schlüsselübergabe sorgte ein Bläserquintett des Musikvereins Langenwang, die Segnung des neuen Gebäudes nahm Dechant David Schwingenschuh vor.Die Gesamtnutzfläche der Wohnungen beträgt 1.116m², sie sind zwischen 54 und 89m² groß. Die Wohnungen verfügen über Terrassen bzw. Balkone, den Bewohnern steht eine Tiefgarage zur Verfügung. "Es ist uns gelungen, den Wohnungsaufwand pro Quadratmeter Nutzfläche ohne Betriebskosten von 4,96 auf 3,34 Euro pro Quadratmeter zu senken. Die Mieten werden also zwischen 25 und 30 Prozent günstiger als angenommen", hatte der Vorstand der SG Rottenmann Mario Kleissner gute Nachrichten mit im Gepäck. Zu den Gesamtkosten von rund 2.235.000 Euro leistet das Land Steiermark im Rahmen der Wohnbauförderung nicht rückzahlbare Förderungsbeiträge in der Höhe von rund 598.000 Euro.Die Siedlungsgenossenschaft Rottenmann errichtet in der Grazerstraße in Langenwang eine Wohnhausanlage mit insgesamt voraussichtlich 71 Wohnungen.Der erste Bauabschnitt, das Familienhaus mit 16 Wohnungen, wurde im Jahr 2013 fertiggestellt, der zweite Bauabschnitt mit 14 Wohnungen, im Jahr 2015.2018 war dann der dritte Bauabschnitt, das Familienhaus mit 15 Wohnungen, fertig.Und schon im Herbst wird mit dem Bau eines weiteren Familienhauses direkt dahinter begonnen. Derzeit hat die "Rottenmanner" in Langenwang 490 Wohnungen, 2.337 Wohnungen sind es im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.