"TSC Tauchsportclub Mürztal-Austria" feiert 30-jähriges Jubiläum

20.04.2018, 08:34 Uhr

Nach dem Motto "Oldies but Goldies" wird der 30. Geburtstag des Tauchclubs am 20. April im "Clix" im Kunsthaus in Mürzzuschlag gefeiert.

Tauchausflüge

Jubiläumsfest

Irgendwo zu Beginn des Jahres 1988 unterhalten sich drei Freunde: "Wirklich, du tauchst?", "Ja, du auch?", "So ein Zufall, ich nämlich auch!" Da die drei noch weitere Bekannte wussten, welche auch dem Sporttauchen verfallen waren, wurde der Entschluss gefasst, einen Tauchclub zu gründen. Heute ist der "TSC Tauchsportclub Mürztal-Austria" 30 Jahre alt und hat seine Mitgliederzahl ordentlich aufgestockt. 115 Taucher frönen dem Entdecken der Unterwasserwelten.Davon gibt es hierzulande freilich nicht allzu viel, weswegen man den Erlebnissen schon nachfahren muss: Steiermark (Altausseer See, Copacabana-Graz, Erlaufsee, Freizeitsee Krieglach, Freizeitsee Piberstein, Grüner See, Grüblsee, Grundlsee, Leopoldsteiner See, Packer Stausee, Schwarzauger Teich Krieglach, Soboth Stausee, Toplitzsee, Wassermann Loch), Mittelmeer (Elba, Griechenland, Korsika, Kroatien, Malta, Türkei, Zypern), Schwarzes Meer (Bulgarien), Rotes Meer (Ägypten, Israel), Indischer Ozean (Bali, Kenia, Malediven, Sri Lanka), Pazifischer Ozean (Philippinen, Australien), Atlantischer Ozean (Kanarische Inseln), Karibik (Bonaire, Dominikanische Republik, Florida, Kuba) wurden von den Mitgliedern bereits betaucht – um nur ein paar Destinationen zu nennen.Der 30. Geburtstag des Tauchclubs wird am 20. April 2018 im "Clix" im Kunsthaus in Mürzzuschlag gefeiert. Nach dem Motto "Oldies but Goldies" wird mit toller Musik aus den 80ern, 70ern und früher ab 19.30 Uhr für Tanz und gute Stimmung bis in den frühen Morgen gesorgt.