Von Gemischtwaren zum Trachtenhaus: Wernbacher in St. Barbara wird 70 Jahre alt

18.04.2018, 08:57 Uhr

Qualität, Tradition und Handwerk: Drei Wörter – für Familie Wernbacher Lebensphilosophie wie sie sagt. Das Familienunternehmen gibt es heuer seit 70 Jahren, von 27. bis 29. April wird das groß gefeiert. Mit dem Trachtengeschäft, der Edelbrennerei und der Tiererlebniswelt hat sich das Unternehmen zum wohl erlebnisreichsten Trachtenhaus entwickelt."Angefangen hat alles 1948. Mein Vater und meine Mutter eröffneten in der Veitschtal Straße ein Geschäft mit Meterware und Zubehör. Zusätzlich haben wir Lebensmittel in das Sortiment aufgenommen", erinnert sich Heinrich Wernbacher. Hauptgeschäft des Vaters war es aber, zu entlegenen Orten zu fahren und seine Waren anzubieten. Heinrich Wernbacher übernahm das Geschäft im Jahr 1980. "Wegen der starken Konkurrenz der großen Discounter, habe ich mit dem Lebensmittelhandel aufgehört, mich nur mehr auf Textil, besonders auf die Tracht, konzentriert", so Heinrich Wernbacher, der mit Trachten nach wie vor durch die ganze Steiermark und auch Niederösterreich unterwegs ist.2006 hat das Geschäft Sohn Edgar Wernbacher mit seiner Frau Michaela übernommen, sechs Mitarbeiter sind im Familienbetrieb beschäftigt. "Wir sind alle zusammen ein extrem starkes Team, das macht mich stolz. Ich schätze sehr, dass unsere Mitarbeiter dem Unternehmen so treu sind", so Wernbacher. Edgar und Michaela erfüllten sich 2013 mit dem Bau eines neuen Trachtenhauses in der Grazer Straße in St. Barbara-Mitterdorf einen Traum. "Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir auch in zehn Jahren noch Kunden begeistern können. Herausgekommen ist ein einzigartiges Konzept, bei dem die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht", erklärt Edgar Wernbacher.Neben dem Trachtenhaus leben bei den Wernbachers mittlerweile bereits 180 Schafe und Ziegen. Nachdem Edgar Wernbacher zum Geburtstag zwei Schwarznasenschafe geschenkt bekommen hatte, war sein Interesse an seltenen Nutztierrassen geweckt. So finden sich neben Walliser Schwarznasenschafen auch Alpine Steinschafe, Blobe-Ziegen, Pfauenziegen und Schwarzhalsziegen im Stall. Bei Bewerben hat Wernbacher schon viele Auszeichnungen für seine Vierbeiner mit nach Hause genommen. Die Wolle der Tiere wird zu Loden und Strickwesten verarbeitet. 2016 hat die Familie einen Rundwanderweg eröffnet, bei dem die Tiere im Freien beobachtet werden können und dabei viel Wissenswertes über diese Rassen in Erfahrung gebracht werden kann.Und auch mit der hauseigenen Edelbrennerei ist Edgar Wernbacher höchst erfolgreich. In den letzten drei Jahren gewann er bei nationalen und internationalen Bewerben insgesamt 62 Medaillen. Das Sortiment umfasst bereits 28 verschiedene Edelbrände, einen Gin Bumm, einen Ginderassa-Bumm, einen Holunder-Sekt und seit dieser Woche neu, einen London Dry Gin.