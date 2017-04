Arbeitsplätze schaffen, von denen man leben kann

29.04.2017, 20:04 Uhr

LAbg. Hofer untermauerte die arbeitsmarktpolitischen Ziele und vertrat einmal mehr auch die steirischen Interessen von LH-Stv. Michael Schickhofer und den Powerplan für die Obersteiermark. "Die Menschen sollen spüren, dass in unserer Arbeit eine aktive Politik dahintersteckt. Arbeit zu schaffen, von der man auch leben kann und als Zielsetzung Vollbeschäftigung", so Hofer. Positiv hob Hofer die bereits spürbaren Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen hervor, die einen Rückgang der Arbeitslosigkeit quer durch alle steirischen Regionen und einen Konjunkturanstieg merkbar erkennen lassen. "Wichtig sei vor allem ein Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik", sagte Hofer.LAbg. Fischer verwies auf ihre Mobilitätsbemühungen mit der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Der Regionstag beinhaltete auch eine Straßenaktion mit Passantengesprächen, den Besuch von Jugend am Werk und der größten, obersteirischen Baustelle, dem Zwischenangriff des Semmering Basistunnels im Fröschnitzgraben. Fischer: "Ein wichtiges Projekt für uns, wo in Spitzenzeiten bis zu 1.200 Tunnelbauarbeiter heimisches Gewerbe stark beleben."