"Auswärtssieg" beim Mürztaler Sparkassenturnier

07.05.2017, 12:23 Uhr

Der ESV Großfeistritz (bei Weißkirchen im Murtal) holte sich den Sieg beim Sparkassen-Hovbyturnier der Stocksportler.

STOCKSPORT. 30 Teams waren beim Sparkassen-Hobbyturnier am Start, die Vorrunden wurden in den Stocksporthallen in Kindberg und Krieglach ausgetragen. Im einem spannenden Finale, das in Krieglach über den Asphalt ging, setzte sich der ESV Großfeistritz gegen den NFÖ Mürzsteg (Gerhard und Manfred Gruber, Matthias Köberl, Hans Lukas, Raphael Schuhmann) mit 19:11 durch. Bürgermeisterin Regina Schrittwieser, Sparkassen-Vorstandsdirektorin Karin Langegger und Bezirksobmann Rupert Breitegger nahmen die Siegerehrung vor. Diese Veranstaltung war wieder ein Beweis, wie ambitioniert der Stocksport im Mürztal betreiben wird.