03.01.2018, 16:07 Uhr

"Wenn du die Lehre nicht schaffst, musst du halt studieren gehen" ;-)

Soweit ist es noch nicht, aber der von vielen Eltern als Drohung gesagte Satz "Wenn du nicht genug für die Schule lernst, musst du eine Lehre machen!" stimmt schon lange nicht mehr.



Ein Lehrling bekommt vom ersten Monat an seine Lehrlingsentschädigung (oft mehr als ein fertiger Architekturstudent im ersten Praktika).

Durch die duale Ausbildung in Berufsschule und Lehrbetrieb steht er voll im Arbeitsleben, sammelt Erfahrung und praktisches Wissen und wird meist zusätzlich Lehrbetriebsspezifisch in speziellen Kursen Weiterbildung erfahren.

