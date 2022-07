Vor 25 Jahren wurde auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Dr. Harald Schaunig ein Heil-Pädagogischer Kindergarten in verfügbaren Räumlichkeiten der damaligen Volksschule eingerichtet. Am Freitagvormittag wurde dieses Jubiläum mit einem Kinderfest gefeiert. Leiterin Andrea Tschernig konnte dazu auch Bürgermeister Gottfried Reif und Pfarrer Ciprian Sascau willkommen heißen. Dieser KG betreut 50 Kinder mit 5 mobilen Diensten, diese betreuen die Kinder in den KG in ihren Heimatgemeinden.

