Das traditionelle Osterkonzert des Musikvereines St. Marein bei Neumarkt am Ostersonntag in der Thomas Schroll Halle in Neumarkt war in mehrfacher Hinsicht ein besonderes "Ostergeschenk" für die vielen Besucher, die Halle war gefüllt mit begeisterten Zuhörern.

Das Erste: Das hohe Niveau der fast 70 Musikerinnen des Musikvereines hatten mit ihren Kapellmeister Werner Kainz wurde bei allen Darbietungen stark hörbar.

Zur Abwechslung zu Blasmusik erlangen die herrlichen Stimmen der Sängerrunde Pöllau bei Neumarkt mit ihrer Chorleiterin Monika Lauchard. Bekanntlich der Siegerchor von "Die große Chance der Chöre" des ORF. Für die Moderation sorgte Peter Ehgartner.

Ein besonderer Höhepunkt des Abend war die Würdigung seiner Verdienste von Kapellmeister Werner Kainz. 40 Jahre leitet er den Musikverein als Kapellmeister, die Marktgemeinde mit Bgm. Josef Maier verlieh ihm die Ehrennadel in Gold. Für den Bundesblasmusikverband verlieh Landes- und Bundesobmann Erich Riegler mit Bez. Helmut Eichmann und Vereinsobmann Karl Riegler die Verdienstmedaille in Gold Kpm. Werner Kainz.