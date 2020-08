Mit Rückblicke, Ausblicke und Beförderungen anlässlich der nachgeholten JHV im Brauhaus zu Murau ging am Abend für die Murauer Bürgergarde ein recht inhaltsreicher Tag zu Ende. Die Verantwortlichen allen voran Obmann Martin Lienhart und Kommandant Christoph Knapp berichteten von Ausrückungen im letzten Jahr mit dem Samsonumzug am Marienfeiertag als Höhepunkt

Die MURTALER ZEITUNG wird vom ereignisreichen Tag am Marienfeiertag berichten.