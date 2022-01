Am 9. Jänner vollendete in Niederwölz Karl Regula sein 80. Lebensjahr. Er galt und gilt als Familienmensch, arbeiten war sein Hobby und die Vereine im Ort seine besondere Freude.

Viele sind am Vortag zum Kirchenwirt gekommen um den rüstigen Jubilar zu gratulieren, allen voran Bgm. Albin Brunner mit Abordnungen von Feuerwehr, Musikverein und ÖKB sowie der Niederwölzer Leistungsschau.

Einen Bericht gibt es demnächst in WOCHE MURAU.