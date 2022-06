Mit rund 50 Einsatzkräften waren am Samstag die Bergrettung aus dem Bezirk Murau zu einer groß angelegten Bezirksübung angerückt. Das Gelände rund um den Klettersteig in Predlitz machte es möglich, verschiedene Einsatzszenarien zu üben. Geleitet wurde das Ganze von Richard Wirnsberger, Einsatzleiter der Bergrettung Murau.

Mehr berichten wir demnächst in WOCHE MURAU.