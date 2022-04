Mit einem eindeutigen Votum stimmten die Funktionäre und Mitglieder in der ÖVP Stadtparteigruppe Murau für den amtierenden Bürgermeister und Stadtparteiobmann Thomas Kalcher. Seit 18 Jahren ist er Parteichef in Murau und hat ein starkes Team hinter sich. Dies zeigte sich bei den Berichten der Teilorganisatoren. Besonders erfolgreich war die ÖVP bei der letzten GR - Wahl vor zwei Jahren. Mit starken Stimmenzuwachs ausgestattet stellt die ÖVP alle fünf Vorstandssitze in Murau. Die Wahl leitete BO LTP Manuela Khom.