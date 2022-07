Der Schulbetrieb läuft schon längere Zeit, die offizielle Einweihungsfeier für die im neuen Glanz erstrahlende Mittelschule mit Schwerpunkt Sport fand am Freitagnachmittag statt.

Bgm. Thomas Kalcher, MS Dir. Alexander Galler, LTP Manuela Khom, Abteilungsleiter Bildungsdirektion Obersteiermark West Roman Scheurer und Baumeister Edwin Galler berichteten über die erfolgreiche Umsetzung des Sanierungsprojektes bzw. zeigten sich sehr erfreut, dass die Umsetzung erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Kosten bisher 7,3 Mill.

WOCHE MURAU berichtet in der Ausgabe am 6.7.2022