Das Lachtal ist für x tausende Schifahrer ein Fixpunkt in der Urlaubsplanung. Für 50 Jahre, 45 , 40 bis 25 Jahre Urlaubstreue wurden am Sonntag im Lachtalhaus Gäste aus Deutschland von Karl Haas und Bgm. und Tourismusobmann Hannes Schmidhofer geehrt. Im Rahmen dieser Ehrungsfeier wurden auch die neuen Besitzer des Lachtalhauses, Akos und Diana Balogh aus Ungern vorgestellt.

Einen Bericht gibt es in der MURTALER ZEITUNG.