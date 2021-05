Zahlreichen Anliegen der Landwirte wurde am Freitagnachmittag bei Betriebsbesuchen und einen Infoabend in Niederwölz Österreichs Bauernbundpräsident Georg Strasser vorgetragen. Am Biobetrieb Robert Ofner in Mariahof ging es vor allem um die oftmals unverständlichen Anforderungen für die Biobetriebe. Am Hof von Michael Sturm in Schiltern ging es vor allem um Schikanen der AMA Kontrollore und ständig steigende Betriebskosten bei Stagnieren der Einnahmen aus der landw. Produktion. Am Abend beim Kirchenwirt wurden nochmals die Thematiken der Landwirtschaft diskutiert.

WOCHE MURAU wird demnächst darüber berichten.