Jazzkonzert, Cocktail, Brötchen, Armbänder und Spendenbox für guten Zweck

„Gemeinsam sind wir stark“ so war das Motto für ein Benefizkonzert auf Initiative vom Kirchenwirt in Niederwölz, Bettina Gamlinger mit ihrem Lebenspartner Bernhard Santner am Samstagabend in ihrem Gasthof in Niederwölz. „Mit diesem Konzert wollen wir mit Unterstützung der Bevölkerung den Flüchtlingen aus der Ukraine in unserer Umgebung unterstützen“ so Bettina Gamlinger vor Beginn des Konzertprogrammes. Die Wirtsleute scheuten auch keine Mühen und Kosten den Besuchern für eine Spende in die bereitgestellten Boxen einzuladen. Es wurde ein Cocktailmix mit den Farben der Ukraine blau und gelb, Brötchen mit Köstlichkeiten, Armbänder angeboten. Mitgeholfen haben vor allem auch Birgit Höfferer und ihr Partner Bernhard, er hat mit seinem Kollegen das Jazzprogramm geboten, das Jazz-Duo Embrassy.