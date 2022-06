Es war ein Wiedererstehen nach den Corona Einschränkungen in den letzten beiden Jahren, dass der Chorgesang wieder in stärkerer Anzahl in der Öffentlichkeit auftreten konnte. Das Jubiläumsfest wurde mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Mariahof zelebriert von Pfarrer Pater Alfred Eichmann gefeiert. Der GV Oberwölz, die Chorgemeinschaft Liederkranz Neumarkt und die Singgemeinschaft St. Veit in der Gegend wirkten mit religiösen Liedern mit.

Im Hof beim Pfarrhof Mariahof wurde anschließend von acht Chören des Bezirkes das Bezirkssingen durchgeführt.

Wir berichten demnächst in WOCHE MURAU.