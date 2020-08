Nach rund 4 Monaten coronabedingte Zwangspause lud die Stadtkapelle Murau zum ihren Parkonzerten im Pavillon im Stadtpark Murau ein. Am Mittwochabend sind trotz etwas kühlen Temperaturen recht viele Besucher in den Stadtpark gekommen, die sich strikt an die Abstandsregelungen hielten. Kapellmeister Gernot Mang hatte mit seiner Stadtkapelle ein sehr ansprechendes Musikprogramm geboten, durch den Konzertabend führte MS Dir. Wolfgang Fleischhacker.

Die MURTALER ZEITUNG wird darüber berichten.