Blasmusik und Chorgesang, beides verbindet jung und alt in ihren Vereinigungen, beides erfreute am Samstagabend das Publikum in der Thomas Schroll-Halle in Neumarkt. Nachdem nun zwei Jahre hindurch größere Konzerte nicht möglich waren, verspürt man nun große Freude in der Bevölkerung Blasmusik und Chorgesang genießen zu können.

Der junge Kapellmeister in Neumarkt Laurenz Jandl hat mit seinen Musikerinnen und Musikern ein sehr für das Publikum ansprechendes Programm geboten. Bereichert wurde das Blasmusikprogramm mit stimmungsvollen Liedern von der Sängerrunde Kohlrösl Zeutschach mit Chorleiterin Isabell Ehgartner.

