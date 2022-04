Viel Zuspruch gab es am Samstagabend für das 38. Frühlingskonzert des Musikvereines St. Peter am Kammersberg in der Greimhalle. Obmann Erwin Brunner freute sich mit seinen Musikerinnen und Musikern mit ihrem Kapellmeister Heinz Feuchter über das große Interesse der Bevölkerung. Auch Musiker von Nachbarskapellen und Vertreter der Vereine wurden wie auch Diakon Rupert Unterkofler und Bgm. Herbert Göglburger mit Gemeindekassier Günter Novak-Kaiser willkommen geheißen. Durch das Programm führten Tamara Hiebl und Nina Hirschbeck. Für 15 Jahre Obmannfunktion wurde Helmut Brunner zum Ehrenobmann ernannt und diese Urkunde überreicht.