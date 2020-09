Anfang August wurde das Gebiet um Murau von schweren Unwettern heimgesucht, große Schäden in der Verkehrsanbindung und Infrastruktur war die Folge. Die Feuerwehren konnten die vielen Einsätze nicht alleine bewältigen, so wurde das Bundesheer zu Hilfeleistung gerufen.

Rund 40 Soldatinnen und Soldaten waren in den letzten drei Wochen im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Murau im Einsatz und halfen mit rund 12.000 Stunden 7 verschiedene Einsätze abzuarbeiten. Nun sind diese Einsätze zu Ende, die Stadtgemeinde Murau lud am Freitagvormittag zu einer Verabschiedung mit Dankesworten der Einsatztruppe zum Raffaltplatz ein. Bgm. Thomas Kalcher, BH Stv. Dr. Gernot Esterl, LFR Helmut Vasold und Militärkommandant Mag. Heinz Zöllner sprachen die offiziellen Dankesworte an die Einsatzkräfte in Murau.

Die Murtaler Zeitung wird darüber berichten.