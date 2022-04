Einst die Lehre in der Gastronomie im Lachtalhaus begonnen, in weiterer Folge Schiausbildung in der Schischule Karl Haas am Lachtal konnte Josef Brunner seine fachlichen Qualitäten am Kitzsteinhorn, St. Anton am Arlberg erweitern. Damit war der Start für Trainerkariere für Schinationalmannschaften starten. Erste Station war 4 Jahre Neuseeland, dann England, Schweiz, Deutschland und Österreich. Große Schistars Sonja Nef (Schweiz) oder Renate Götschl konnte Josef Brunner zu großen Erfolgen begleiten. Am Karfreitagnachmittag wurde im Lachtal "Oben - Ohne - Openairhütte Lachtal" von Karl Haas seinem einstigen Lehrling eine würdige Dankesfeier organisiert.