Am Samstagnachmittag nahmen rund 20 Damen und Herren an einem E-Bike Kurs in Murau teil, der vom Bez. Obmann des Seniorenbundes Josef Obergantschnig in Zusammenarbeit mit dem Landesradsportreferent Johann Ostermann aus Graz organisiert wurde. Im theoretischen Teil wurden viele Hinweise auf das Verhalten im Verkehr und Sicherheitshinweise vermittelt. Im praktischen Teil am Schulungsgelände der Fahrschule wurden viele praktische Hinweise erprobt und die Vor- und Nachteile der E-Bikeausstattungen besprochen.

