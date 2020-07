Die GR - Wahl am 28. Juni brachte in der Gemeinde Teufenbach - Katsch der SPÖ mit ihrer Spitzenkandidatin Bürgermeisterin Lydia Künstner - Stöckl einen starken Stimmenzuwachs, dies schlug am Mittwochabend bei der konstituierenden GR - Sitzung mit der Wiederwahl für die weitere Funktionsperiode nieder. Neue Vize wurde der ÖVP Spitzenkandidat Peter Panzer, er bekam von der SPÖ das Vorschlagsrecht, GK wurde wieder Hans Gruber von der Liste Mur / Hans Gruber. Er ging als Gegenkandidat bei der BGM. Wahl ins Rennen, erreichte allerdings nur 3 Stimmen.

Die Printausgabe der Murtaler Zeitung wird darüber berichten.