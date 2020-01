Mit einem fulminanten Feuerwerk wurde in Lachtal auch der diesjährige Jahreswechsel gefeiert. Tausende Besucher säumten wieder den Lifthang auf der Hebert I Piste und waren sowohl vom Feuerwerk als auch von den Darbietungen der Schifahrer/Innen des Schiclub Tanzstatt und der Union Oberwölz begeistert. Zum traditionellen Programmpunkt dieser Silvesterfeier, die vom Schiclub Tanzstatt veranstaltet wird, gehören die tanzenden Pistenbully, die Perchten der „Wölzer Pass“ und die „Flexer“ die im musikalischen Takt ihre Arbeit verrichteten. Bürgermeister Hannes Schmidhofer der die Veranstaltung moderierte konnte auch seine Tochter, die Abfahrtsweltcupsiegerin und schnellste Schiläuferin Österreichs in ihrem Heimatort willkommen heißen. Für den reibungslosen Ablauf sorgten die Mitarbeiter des Schiclubs Tanzstatt unter der bewährten Leitung von Präsident Mag. Michael Bubla und OK Chef Andreas Zanker.