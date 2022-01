Am Wochenende vollendete Komm. Rat Siegfried Brandstätter, bekannt als der nunmehrige Seniorchef vom Seehotel Jägerwirt auf der Turracher HÖhe sein 70. Lebensjahr. Viele seiner Weggefährten und seine Familie freuten sich diesen runden feiern zu dürfen. Unter den Gratulanten waren auch der Präsident des Österr. Molkereiverbandes Helmut Petschar, der frühere NRAbg. Fritz Grillitsch und auch die Schilegende David Zwilling. Für flotte Musik sorgte das "Schilehrer Trio" aus Kärnten.

Alle Teilnehmer an dieser Feier wurden auf 1 G+ (geimpft, genesen plus getestet beim Eingang) kontrolliert.

Einen ausführlichen Beitrag gibt es in der kommenden WOCHE MURAU.