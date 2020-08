Nici Schmidhofer ist am Sonntag zu Gast bei "Walek wandert" auf Ö3.

MURAU/MURTAL. In der Reihe "Walek wandert" im Hitradio Ö3 kommt am Sonntag, 23. August, das Aushängeschild der Urlaubsregion Murau-Murtal zu Wort. Weltmeisterin Nici Schmidhofer ist mit Moderator Tom Walek auf den Zirbitzkogel unterwegs. Zu hören ist das Gespräch der beiden von 9 bis 11 Uhr auf Ö3.

Wandertalk

Schmidhofer spricht im Wandertalk über eine mögliche Corona-Infektion des ÖSV-Damenteams schon ganz zu Beginn der Pandemie im bulgarischen Bansko, über die kommende, wohl ganz spezielle Saison, darüber, wie sie die Zukunft des Schisports sieht und was sie selbst an ihre jungen Kolleginnen weitergibt: „Ich habe geglaubt, ich habe die Gescheitheit mit dem Löffel gefressen als Junioren-Weltmeisterin. Aber ich habe dann auch lernen müssen, dass Training und Wettkampf zwei Paar Schuhe sind.“

Olympia

Außerdem erzählt sie, warum ihre Schwester im elterlichen Café Hannes viel besser aufgehoben ist als sie und was sich ändert, wenn man – wie in ihrem Fall 2011/2012 – plötzlich nicht mehr im ÖSV-Kader ist. Und sie verrät, ob sie sich nach ihrer aktiven Karriere eine Trainerlaufbahn vorstellen kann und wie sie zu den Olympischen Spielen steht: „Olympia ist so ein eigenes Thema. Olympia ist großartig und dabei zu sein, ist ein Wahnsinn. ... Aber es gibt einfach viel bessere Veranstaltungen.“