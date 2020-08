Die Landwirtschaft in der Steiermark ist geprägt von Vielfalt, vom Ennstal über Mur- und Mürztal bis in die Südsteiermark wird landwirtschaftliche Produktion unterschiedlichster Bewirtschaftung betrieben. In der Obersteiermark ist die Viehzucht auf vielen Bauernhöfen der wichtigste Teil des Einkommens, um den Arbeitsplatz Bauernhof zu sichern und für die folgende Generationen zu erhalten. Die Zuchtarbeit in der Steiermark wird für alle Rinderrassen von der Zuchtorganisation „Rinderzucht Steiermark“ gelenkt und koordiniert. Neben der Zuchtarbeit ist die Organisation des Viehabsatzes der wichtigste Teil der Tätigkeiten in der Rinderzucht Steiermark.

Am Dienstag besuchte der Murauer NRAbg. Komm. Rat Karl Schmidhofer mit der langj. Mitarbeiterin bei der Rinderzucht Steiermark Anita Galler diese Zuchtrinderversteigerung. Beide wurden vom Obmann der RZ Matthias Bischof und GF Reinhard Pfleger willkommen geheißen und gaben viel Einblick in das Geschehen der Rinderzucht vor allem in Zeiten von Corona.