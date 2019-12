Rund um Silvester gibt es heuer in der Region ein buntes Programm mit viel Abwechslung.

MURTAL/MURAU. Mit einem großen Feuerwerk wird das neue Jahr traditionell am Lachtal empfangen. Am 31. Dezember findet dort die beliebte Silvestershow statt. Bereits um 18 Uhr beginnt bei der Talstation der 6er-Sesselbahn ein spektakukäres Programm mit Flaggenparade, Fackelläufen, Feuerschlitten und dem legendären Walzertanz der Pistenraupen. "Dazu gibt es ein perfekt choreografiertes Feuerwerk", verspricht Geschäftsführer Karl Fussi.

Bauernsilvester

Bereits einen Tag davor wird in Judenburg gefeiert: Die Bauernsilvester-Partys in der Innenstadt sind legendär.Auch heuer geht es in den sechs Szenelokalen der Stadt wieder rund, mit perfektem Party-Sound wird der Jahresausklang ausgiebig gefeiert. So spielen die Stohlis im „Schorf´s Eck“ in der Kaserngasse auf und „Breakout“ unterhalten in der Schlossergasse in „Michi´s Pub“. Auch im Ludwig und B3, Mojito und O´Briens wird ordentlich Party gemacht. Los geht es am Montag um 21 Uhr.

Silvesterdorf

In Knittelfeld feiern Stadtgemeinde und Tourismus auch heuer mit einem bunten Programm ins neue Jahr: Beste Unterhaltung ist garantiert, wenn am 30. Dezember das Knittelfelder Bauernsilvesterdorf seine Pforten öffnet. Um 15 Uhr geht es los mit einer Kinder-Eisdisco, ab 20 Uhr wird Live Musik vom Feinsten mit „Hakuna Matata“ geboten.

Feuerwerk

Beim Riesen-Feuerwerk um 23 Uhr lassen es die Knittelfelder so richtig krachen und danach laden die Knittelfelder Innenstadt-Lokale zum Bauernsilvesterausklang ein. Besucher dürfen an diesem Abend gratis im Parkhaus parken.Am Dienstag, dem 31. Dezember, gibt es am Hauptplatz wieder das beliebte Knittelfelder Kinderfeuerwerk zu bewundern. Beginn ist um 19 Uhr.