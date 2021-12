Die Wintersaison ist in Murau gut angelaufen. Kreischberg, Lachtal und Turracher Höhe installieren jetzt eigene Teststationen.

MURAU. Die erste Woche mit täglichem Schibetrieb ist am Kreischberg und am Lachtal beinahe vorüber. "Das Wochenende und die letzten Tage haben gut gepasst, da hat auch das Wetter mitgespielt", bilanziert Geschäftsführer Karl Fussi. Zudem sei mittlerweile auch die Buchungslage der umliegenden Hotels sehr gut. "Allerdings noch nicht auf dem Niveau von vor zwei Jahren. Man bemerkt schon noch eine gewisse Unsicherheit."

Eigene Teststationen

Für die Weihnachtsferien gibt es auf den Schibergen eine Neuerung: In Kooperation mit Apotheken werden am Kreischberg und am Lachtal PCR- und Antigen-Teststationen eingerichtet. Diese sind vorerst von 25. Dezember bis 9. Jänner in Betrieb - eine Anmeldung ist nicht nötig. "Wir haben gemerkt, dass der Bedarf vorhanden ist. Vor allem am Lachtal ist das Angebot sehr wichtig", sagt Fussi. Eine Verlängerung ist nach der Testphase möglich. Infos für Kreischberg und Lachtal

Tests für "Ninja Pass"

Eine ähnliche Neuerung gibt es auch auf der Turracher Höhe: Dort wird ab kommender Woche eine Teststation für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren eingerichtet. Diese Tests sind für den "Ninja Pass" vorgeschrieben und können jetzt ebenfalls vor Ort absolviert werden. Getestet wird ab 27. Dezember an bestimmten Terminen im ehemaligen Tourismusbüro gegenüber der Bergkirche. Weitere Infos zur Turracher Höhe

Saisonstart mit neuer Gondel und 2G (+Video)

Ausflugsziele starten wieder durch