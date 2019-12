Der Lande-Airbag am Kreischberg wird heuer erstmals auch für Hobby-Sportler geöffnet.

KREISCHBERG. Vor rund zwei Jahren wurde am Kreischberg der erste und einzige Lande-Airbag Europas installiert. Die Verantwortlichen rund um Geschäftsführer Karl Fussi haben damit die Trainingsmöglichkeiten für Freestyler auf völlig neue Beine gestellt. Anna Gasser trainiert seither regelmäßig am Fuße des Kreischbergs und ist auch seit den Weihnachtsfeiertagen wieder in Murau zu Gast.

Training hautnah

„Sie ist schon ein paar Tage hier und wird bis Mitte Jänner regelmäßig am Kreischberg trainieren“, berichtet Fussi. „Sie wird auch heuer wieder viele Tage bei uns verbringen.“ Die Chance ist also auch für Hobby-Sportler groß, Österreichs Sportlerin des Jahres und Olympiasiegerin hautnah beim Training zu erleben.

Große Nachfrage

Die Kreischberg-Macher haben sich nämlich dazu entschlossen, den Lande-Airbag heuer erstmals auch für ambitionierte Hobby-Freestyler freizugeben. Fussi: „Die Nachfrage war so groß, dass wir ihn einmal pro Woche öffnen.“ Somit kann man jetzt jeden Samstag zwischen 12.30 und 15.30 Uhr den Lande-Airbag am Kreischberg für Trainings nutzen. Dafür steht auch ein eigens gebauter Junior-Kicker zur Verfügung. Neben Anna Gasser bereitet sich im Jänner übrigens die gesamte Weltelite der Freestyler auf die kommenden Weltcups vor. „Wir haben viele Anfragen, aber es lässt sich alles organisieren“, sagt Karl Fussi. Weitere Infos zum Airbag gibt es hier

