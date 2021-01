Ehepaar wurde am Greim von Lawine verschüttet - für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

ST. PETER/KBG. Ein tragisches Ende genommen hat eine Schitour am Freitag in St. Peter am Kammersberg. Eine 58-jährige Frau war gemeinsam mit ihrem Ehemann im Hangler Ofen am Greim unterwegs. Gegen 13 Uhr wurden die beiden von einer Lawine erfasst und verschüttet. Der Mann konnte sich selbst befreien und die Rettungskette in Gang setzen.

Mann leicht verletzt

Die Frau konnte von der Besatzung des Polizeihubschraubers allerdings nur mehr tot geborgen werden. Ihr leicht verletzter Ehemann wurde vom Rettungshubschrauber ins LKH Judenburg gebracht.