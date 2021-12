Die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen ist im gesamten Ortsgebiet grundsätzlich verboten. In der Silversternacht gibt es allerdings einige Ausnahmen.

MURAU. Die Verwendung von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 ist im Ortsgebiet grundsätzlich ganzjährig verboten. Dem Bürgermeister steht es frei, teilweise eine Ausnahme zu erlauben.Für die Silvesternacht gibt es beispielsweise in Murau eine Ausnahme für Feuerwerkskörper. Das Abrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Klasse F2 ist in der Zeit von 31. Dezember (16 Uhr) bis 1. Jänner (1 Uhr nachts) für den Schillerplatz, Raffaltplatz und St. Leonhardplatz gestattet.

Sicherheit geht vor

Je nach Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern gibt es unterschiedliche Altersbeschränkungen und sonstige Voraussetzungen, die für ihren Besitz, ihre Verwendung und ihre Überlassung erfüllt sein müssen. Doch Unfälle lassen sich mit wenigen Handgriffen in der Regel vermeiden:

Feuerwerkskörper dürfen nicht in die Hände der Kinder gelangen

alkoholisierte Menschen sollten sich von allen pyrotechnischen Gegenständen fernhalten

keine Feuerwerkskörper selber herstellen

Gebrauchsanweisung genau durchlesen

Witterungs- und Umgebungsbedingungen beachten

Feuerwerk ab der Klasse F2 nur im Freien zünden

Abschuss nur aus fest verankerten Röhren und niemals aus der Hand

Vorsicht geboten

Die Zuseher sollten immer genügend Sicherheitsabstand einhalten und man sollte auf keinen Fall Feuerwerkskörper zusammenbinden. Das Abfeuern vom Balkon sollte man auch unterlassen. Bei Sturmböen sollte man die Gefahr des "Abdriftens" nicht vergessen. Brenne bei großer Trockenheit kein Feuerwerk in der Nähe von Wäldern oder Getreidefeldern ab und befolge die Weisungen der Behörde. Nach dem Anzünden sollte man immer einen Sicherheitsabstand einnehmen. Achtung vor den Blindgängern. Diese sollte man niemals ein zweites Mal zünden und erst nach 10 Minuten wieder angreifen. Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch zu einer Verletzung gekommen sein, müssen Verbrennungen sofort gekühlt und gegebenenfalls ein Arzt aufgesucht werden.

F2 Einstufung: Geringe Gefahr, geringer Lärmpegel, zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im Freien vorgesehen

Altersfreigabe: ab 16 Jahren

z.B.: Schweizer Kracher, Knallfrösche, Batteriefeuerwerke, "Ladycracker" etc.

Knaller im Ortsgebiet verboten

Jedoch gilt im ganzen Land: Innerhalb und in unmittelbarer Nähe zu Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, Kirchen, Gotteshäusern sowie Tierheimen und in der Nähe von Menschenansammlungen ist die Verwendung von Feuerwerkskörpern grundsätzlich immer verboten, auch außerhalb des Ortsgebietes. Die Verwendung in der Nähe von Tankstellen und anderen leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten Gegenständen, Anlagen und Orten ist zusätzlich verboten.

Unterschiedliche Kategorien

Je nach Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern gibt es unterschiedliche Altersbeschränkungen und sonstige Voraussetzungen, die für ihren Besitz, ihre Verwendung und ihre Überlassung erfüllt sein müssen. Eine Übersicht gibt es online. Wunderkerzen, Knallbonbons, Knallerbsen und Tischfeuerwerk gehören zur Kategorie F1 und dürfen im Ortsgebiet verwendet werden.

Das könnte dich interessieren:

Familienlifte, Nachtskifahren und Langlaufen