Junges Mädchen verletzte sich am Lachtal, zwei Sportler stürzten in Funslope auf der Turracher Höhe.

MURAU. Am Dienstag ist es im Schigebiet Lachtal zu einem Zusammenstoß gekommen, bei dem sich ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt hat. Die junge Schifahrerin fuhr im Bereich der Hebertlifte talwärts und dürfte laut Polizei beim Überqueren der Lifttrasse einen Mann übersehen haben.

Befragung folgt

Beide kamen dabei zu Sturz - das Mädchen verletzte sich und wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Schladming geflogen. Der an der Kollision beteiligte Mann hat zunächst seine Daten nicht hinterlassen. Inzwischen meldete sich der 45-Jährige allerdings bei der Polizei. Er soll noch zum Unfallhergang befragt werden.

In Funslope gestürzt

Gleich zwei verletzte Sportler gab es am Dienstag auf der Turracher Höhe: Ein 24-jähriger Deutscher kam ohne Fremdeinwirkung mit seinem Snowboard in der "Funslope" zu Sturz und verletzte sich am Knie. Nur zwei Stunden später und ebenfalls ohne Fremdverschulden stürzte ein Schifahrer in der "Funslope" und verletzte sich ebenfalls am Knie. Beide wurden mit dem Hubschrauber ins LKH Villach gebracht.