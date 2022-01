Wetter für Murau

Mit meinbezirk.at seid ihr immer informiert! Ob Regenschirm, Schneeketten, Nebelhorn, Flip-Flops oder Sonnenbrille eingepackt werden müssen, kann ab sofort täglich in unserem Wetterausblick nachgelesen werden.

Ausblick für Dienstag, den 11. Jänner: Den ganzen Tag lang klar

Der Dienstag verläuft meist klar in Murau. Obendrein überwiegt der Sonnenschein. Es ist mit Temperaturhöchstwerten von 0°C und Tiefstwerten von -8°C zu rechnen. Die Höchsttemperatur ist um 13:35 Uhr prognostiziert. Der Wind ist meist nur schwach bis mäßig. Des Weiteren wird ein UV-Index von 1 im Bezirk erwartet. Dieser ist als niedrig einzustufen. Die Sichtweite beträgt 15 Kilometer.

Ausblick für Mittwoch, den 12. Jänner: Den ganzen Tag lang klar

Wie gestern ist es in Murau wieder den ganzen Tag über klar. Die Sonne geht um 7:48 Uhr auf und verabschiedet sich um 16:38 Uhr. Außerdem überwiegt der Sonnenschein. Weiters ist mit einer Temperatur von mindestens -11 und maximal 0°C zu rechnen. Das Thermometer misst um 13:51 Uhr die Höchsttemperatur. Der Wind fällt größtenteils nur schwach bis mäßig aus. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.

Ausblick für Donnerstag, den 13. Jänner: Den ganzen Tag lang klar

Klar starten wir auch übermorgen in Murau in den Tag. Sonnenaufgang ist um 7:47 Uhr und um 16:39 Uhr geht die Sonne unter. Zudem wird es sonnig. Die Temperaturhöchstwerte liegen übermorgen bei 4°C. In Murau ist es um 14:05 Uhr am wärmsten. Zudem ist mit leichtem Wind zu rechnen. Zudem wird ein UV-Index von 1 in Murau erwartet. Dieser ist als niedrig einzustufen. Die Sichtweite beträgt 16 Kilometer.