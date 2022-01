Die Gemeinde Krakau (Bezirk Murau) ist aktuell steirischer Impfkaiser - das hat auch einen tragischen Grund. Weitere Gemeinden in der Obersteiermark dürfen ebenfalls auf die Impfprämie hoffen.

MURAU/MURTAL. Gleichzeitig mit der Impfpflicht hat die Regierung auch eine Reihe von Anreizen beschlossen. Was für die Bürger die Impflotterie ist, ist für Gemeinden die Impfprämie. Damit können die Kommunen ab einer Impfquote von 80 Prozent zusätzliche Gelder lukrieren. Diese sind von der Einwohnerzahl abhängig und würden jeweils beim Erreichen von 80, 85 und 90 Prozent Impfquote - also mehrmals - ausbezahlt.

Die Impfkaiser Krakau

Relativ gut sieht es diesbezüglich beim steirischen Impfkaiser aus: Die Gemeinde Krakau (Bezirk Murau) liegt bei 85,8 Prozent (gültige Impfzertifikate der Bevölkerung ab 5 Jahren) und könnte sich damit etwa 20 Euro pro Bürger - also rund 28.000 Euro - für die Gemeindekasse abholen.



"Am liebsten wären wir bei 100 Prozent - aber das wird schwierig", schmunzelt Bürgermeister Gerhard Stolz.

Tragischer Grund

Krakau steht seit Erfassung der Impfdaten an der steirischen Spitze. Das hat auch einen tragischen Grund: Gleich zu Beginn der Pandemie gab es einen tragischen Todesfall in der Gemeinde. "Das hat die Bürger aufgerüttelt", sagt Stolz, der aber auch die örtliche Ärztin hervorhebt: "Sie polarisiert nicht, sondern informiert sehr gelassen - und das hilft den Leuten."

Auf Kurs

Auf eine Impfprämie hoffen dürfen auch die Gemeinden St. Georgen ob Judenburg (81,8 Prozent der Bevölkerung), Unzmarkt-Frauenburg (80,3 Prozent) und Pusterwald (82,4 Prozent) aus dem Bezirk Murtal. In Murau liegt noch St. Georgen am Kreischberg (81,1 Prozent) auf Prämienkurz, die Bezirksstadt Murau (79,1 Prozent) knapp darunter.

"Viel dafür getan"

"Ich bin froh und stolz, dass wir über 80 Prozent sind", sagt Bürgermeister Eberhard Wallner (Unzmarkt-Frauenburg), "aber wir haben auch viel dafür getan." Die Gemeinde habe sich etwa um Test- und Impfangebote bemüht und mehrmals den Impfbus angefordert. Aber: "Ich brauche keinen Anreiz - das Thema ist mir einfach wichtig", sagt Wallner. Verzichten werde die Gemeinde auf die Prämie freilich nicht.

Obersteirische Spitzenreiter

Auffällig ist, das in der Impfstatistik des Landes die obersteirischen Gemeinden relativ gut abschneiden: Nach der Krakau folgen Spital am Semmering (Bruck-Mürzzuschlag, 85,1 Prozent) und Eisenerz (Leoben, 82,5 Prozent). Am unteren Ende der Statistik befindet sich dagegen Michaelerberg-Pruggern (Liezen, 60,5 Prozent).

Quelle: Land Steiermark, Stand: 25. Jänner 2022

Spital am Semmering als Impf-Musterschüler

