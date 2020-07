In der Gemeinde Krakau wurde am Freitagnachmittag bei der konstituierenden GR - Sitzung nach der Angelobung der neugewählten Gemeinderäte der Vorstand gewählt. Keiner der Kandidaten von ÖVP und SPÖ wurden einstimmig gewählt. Zum Bgm. wurde wiederum Gerhard Stolz mit 10 von 14 GR gewählt. Sein Vize Herbert Siebenhofer (ÖVP) wurde mit 12 von 14 GR und der Gemeindekassier Josef Pirker (SPÖ) wurde mit nur 5 Ja Stimmen gewählt. Die Angelobung des Bgm. und seines Vize nahm Dr. Elisabeth Berner von der BH Murau vor. Die Wortmeldung des Bürgermeisters nach seiner Wahl verspricht rauere Zeiten in der politischen Arbeit in dieser Gemeinde. Landtagspräsidentin Manuela Khom verfolgte die GR Sitzung aufmerksam.