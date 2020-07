Bei der konstituierenden GR Sitzung am Donnerstagabend in Scheifling wurden Bürgermeister Gottfried Reif (ÖVP), Vizebürgermeister Rudolf Schlager (ÖVP) und GK Patrick Hansmann (SPÖ) einstimmig von den 13 anwesenden Gemeinderäten allesamt einstimmig in ihre Funktionen gewählt.

Einen Bericht darüber gibt es demnächst in der Murtaler Zeitung.