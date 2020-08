Der neugewählte Gemeinderat von Schöder versammelte sich am Montagabend im Mehrzwecksaal der Volksschule zu seiner konstituierenden Sitzung. Helma Kienberger leitete die GR Sitzung souverän, angelobt wurden die gewählten Gemeinderäte. Bei der Wahl des Gemeindevorstandes gab es in Schöder eine Premiere, alle drei Vorstandsfunktionen wurden einstimmig gewählt. Bgm. Rudolf Mürzl (ÖVP), Vizebgm. Klaus Kollau (ÖVP und Gemeindekassierin Marianne Duscher (Liste Buntstift). BH Florian Waldner nahm die Angelobung des Bgm. und seines Vizes vor. Landtagspräsidentin Manuela Khom und NRAbg. Karl Schmidhofer waren die Vertreter der Politik. In der Gemeinde lautet der Mandatstand 5 ÖVP, 1 SPÖ und 3 Liste Buntstift.