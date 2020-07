Am Dienstagabend fand im Gemeindeamt St. Georgen am Kreischberg die konstituierende GR - Sitzung mit der Wahl des Gemeindevorstandes statt. Als Altersvorsitzender leitete Dr. Fritz Seidl diese Sitzung. Das gute Wahlergebnis am 28. Juni brachte der ÖVP 10 Sitze im Gemeinderat und stellt nunmehr alle 3 Vorstandsmitglieder. Bgm. Cäcilia Spreitzer wurde einstimmig in ihre Funktion wiedergewählt, für Vizebgm. Werner Autischer votierten 11 von 14 anwesenden GR, Gemeindekassierin wurde mit 12 Ja von 14 Stimmen Martina Bacher. Die Angelobung der Bürgermeisterin und ihres Vize nahm Dr. Elisabeth Berner von der BH Murau vor. Grußwotre sprach auch Landtagspräsidentin Manuela Khom.