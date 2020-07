Herbe Enttäuschung bei der ÖVP in der Gemeinde Stadl-Predlitz: Trotz 2 Mandate Gewinn bei der GR - Wahl am 28. Juni musste ÖVP Bürgermeister Johannes Rauter diesen Platz seinem gegenüber bei der SPÖ Wolfgang Schlick weichen. Auf diesen entfielen 8 Stimmen, 7 votierten für Rauter. Dieser wurde mit Unterstützung der FPÖ zum neuen Bürgermeister gewählt. Der bisherige Bgm. Johannes Rauter wurde zum Vizebürgermeister gewählt. Gemeindekassierin wurde Gerda Hutton. Die Angelobung des neuen Bürgermeister Wolfgang Schlick und seines Vize Johannes Rauter nahm Dr. Elisabeth Berner von der BH Murau vor. Die Besucher dieser Sitzung waren mit Mund-Nasenschutz ausgestattet, darunter auch Landtagspräsidentin Manuela Khom und NRAbg. Karl Schmidhofer.

