Am Freitagabend fand im Gemeindeamt Mühlen die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeinderates statt. Vorsitzende Karina Salzmann leitete die Neuwahl des Gemeindevorstandes souverän. Bgm. Herbert Griesser nahm sein GR - Mandat nicht an, ihm folgte gleich Patrick Walgram. Die SPÖ stellt in Mühlen 6 und die ÖVP 3 Gemeinderäte. Zum Bürgermeister wurde Herbert Griesser einstimmig wiedergewählt. Er ist wiederum Volksbürgermeister und leitet diese Gemeinde seit 18 Jahren. Zum Vizebgm. wurde Christian Steibl (SPÖ) und zur Gemeindekassier Lukas Scheurer (ÖVP) beide ebenfalls einstimmig gewählt. Zur GR Sitzung sind auch Landtagspräsidentin Manuela Khom und NRAbg. Max Lercher gekommen.