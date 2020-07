Nach den Turbulenzen im Wahlkampf in der Großgemeinde Neumarkt kehrte nun bei der konstituierenden GR - Sitzung am Donnerstagnachmittag wieder viel Einigkeit und Ruhe in die Gemeindestube ein. Die ÖVP stellt mit der Wahl am 28. Juni 10, die SPÖ 4, die FPÖ 3, die Grünen 2 und das ZNN ebenfalls 2 Sitze. Bgm. Josef Maier (ÖVP) wurde mit 18 von 21 GR wiedergewählt, 1. Vizebgm. wurde Kurt Kreinbucher (ÖVP) mit 16 Ja - Stimmen, 2. Vizebgm. Klaus Straner (SPÖ) erhielt 19 Ja - Stimmen, GK Harald Dichler (ÖVP) wurde mit 17 und als weiteres Vorstandsmitglied Klaus Dieter Stadtschreiber (FPÖ) erhielt 18 Ja - Stimmen. Insgesamt ein großes Vertrauen im Gemeinderat von Neumarkt. Leer ausgegangen mit jeweils 2 Gemeinderäten sind die Grünen und das Forum Neues Neumarkt.

