Am Donnerstagabend wurde in St. Lambrecht nach der Angelobung der am 28. Juni gewählten Gemeinderäte der Gemeindevorstand gewählt, dabei zeigte sich viel Einigkeit in der Gemeinde. Mag. Fritz Sperl (ÖVP) wurde mit 12 von 15 GR zum Bürgermeister wiedergewählt. Vizebgm. Edith Gusterer (ÖVP) erhielt alle Stimmen und GK Gernot Hilberger (SPL) wurde mit 12 Ja - Stimmen gewählt. Die ÖVP erhielt am 28. Juni wie 5 Jahre zuvor 8 GR - Sitze, die SPÖ 7 - ein plus von 2, die FPÖ hatte vor 5 Jahren 2 GR Sitze, trat diesmal nicht an.

Einen Bericht gibt es demnächst in der Murtaler Zeitung.