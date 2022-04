Am 30. April und 1. Mai steigen die ersten Läufe des MySport MyStory Liqui Moly Motocross Euro Junior-Cups. Schauplatz dieses großen Motocross-Wochenendes wird die Rennstrecke des MSC Fresach-Millstättersee sein. Auf der 1400 Metern langen Motocross-Runde will der erst 12-jährige Motocross-Rookie Elias Kowald groß aufzeigen!

Elias Kowald ist bereits mehrfacher Kärnten-Motocross-Cup Champion, konnte auch in vielen anderen Rennserien Top-Platzierungen erreichen. Der heute 12-Jährige begann bereits in seiner Kindheit mit Motocross, fuhr 50 und 65ccm, und greift heuer sogar in der Motocross-Jugend-Staatsmeisterschaft an. Der MSC Fresach-Millstättersee ist Veranstalter eines zweitägigen Motocross-Events, am 30. April und 1. Mai werden die internationalen Läufe zum MySport MyStory Liqui Moly Motocross Euro Junior-Cup gefahren: "Wir freuen uns auf das Wochenende und hoffen auf viele Starter und natürlich auf die Fans, die bei den Rennen mitfiebern", sagt Streckenchef Peter Kowald. Sein Enkerl Elias gibt für den Verein und für Austria Suspension Gas und möchte gerade in Fresach ganz vorne mitmischen. Über die Fresacher-Motocross-Strecke, die in rund 1000 Metern Seehöhe liegt, jagt der 12-jährige Motocross-Youngster aus Predlitz seine 85ccm-GasGas Motocross-Maschine: "Wir haben das Fahrwerk speziell auf Elias abgestimmt", verrät Peter Kowald.

Zwei Tage Motocross-Action mit vielen jungen Talenten

Der MySport MyStory Liqui Moly Motocross Euro Junior-Cup wird von vielen Fahrern angenommen, vor allem junge Talente aus ganz Österreich und den Nachbarländern sind bei den Rennen zu sehen. Alle haben ein Ziel: Motocross fahren und sich in einem fairen Rennen zu messen!

Alle Infos zum Motocross-Rennen in Fresach unter www.msc-fresach.at

und unter: www.mysportmystory.com