Es sind bedeutende Betriebe im Bezirk Murau die in diesen Tagen von der Wirtschaftskammer Steiermark für ihre jahrzehntelange erfolgreiche Tätigkeit ausgezeichnet wurden. Die Urkunden der WK überreichten mit WK Obmann NRAbg. Komm. Rat Karl Schmidhofer der Ortsstellenobmann in Neumarkt Komm. Rat Bernhard Radauer und Bgm. Josef Maier an Gerald und Julitta Apoloner, Edelstahltechnik in Neumarkt und den Besitzern und Betreibenrn Fischerwirt in Zeutschach.

In Schöder wurde die Familie Bernhard Bischof, Gangl in Schöderberg für 45 Jahre Gasthof und 60 Jahre inkl. Urlaub am Bauernhof geehrt.