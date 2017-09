Almabtrieb am Hochegg/Lachtal

OBERWÖLZ. Der Tourismusverband Oberwölz-Lachtal lädt am Samstag, 30. September, mit Beginn um 9.30 Uhr zum größten Almabtrieb der Steiermark am Hochegg-Schönberg/Lachtal ein. Um 9.30 Uhr werden die geschmückten Almtiere am Hochegg erwartet. Danach Dankandacht bei Fam. Petz. Um 12 Uhr erfolgt im Festzelt der Bieranstich durch Nici Schmidhofer. Es gibt eine tolle Verlosung!