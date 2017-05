AT

, 8850 Murau AT

Murau , 8850 Murau AT

Murau : Murau |

Am FR 30. Juni 2017 finden von 18:00 - 19:00 Uhr an allen Standorten der Musikschule Murau die Einschreibungen für neue Schüler/Innen für das kommende Schuljahr statt:

Murau / Raffaltplatz ~ Neumarkt / KMMZ ~ Oberwölz / MS NMS ~ Ranten / Probelokal MV ~ St. Peter/Kbg / MS NMS ~ St. Lambrecht / VS ~ Scheifling / Probelokal MV ~ Stadl/Mur / MS NMS